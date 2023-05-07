ريال مدريد يقتحم سباق التعاقد مع صديق مبابي

الوكيل الإخباري - دخل نادي ريال مدريد سباق التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في هجوم منتخب فرنسا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ويبحث الميرنجي عن التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف المقبل، كي يكون بديلا لكريم بنزيما خلال الموسم الجديد.



ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، دخل ريال مدريد مؤخرًا سباق التعاقد مع كولو مواني، مهاجم أينتراخت فرانكفورت، الذي يحظى باهتمام عدد من كبار أوروبا.



ويعد مواني هدفا لمانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، وخاصة باريس سان جيرمان الذي يضعه كأولوية بسبب صعوبة التعاقد مع فيكتور أوسيمين نجم نابولي.





ويريد مسؤولو سان جيرمان استغلال العلاقة المميزة بين مواني وكيليان مبابي في منتخب فرنسا، والاستفادة من هذا الانسجام لتقوية هجوم الفريق الباريسي.



وسيكون سان جيرمان مجبرا الآن على تحدي ريال مدريد لحسم صفقة كولو مواني.

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