ريال مدريد يكافئ لونين بقرار جديد

الوكيل الإخباري - قال تقرير صحفي إسباني، إن إدارة ريال مدريد اتخذت قرارا جديدًا يخص الحارس الأوكراني أندري لونين، بعد تألقه مؤخرًا.



ونجح لونين في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لريال مدريد، بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا في الرباط الصليبي الأمامي، وتعاقد النادي مع كيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة من تشيلسي.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يناقش تقديم عقد جديد للونين، حيث ينتهي عقده الحالي في صيف 2025.



وأضافت الصحيفة: "إدارة ريال مدريد تريد الاعتماد على لونين في الموسم المقبل كمنافس لكورتوا، وإذا كان يريد الرحيل في الصيف المقبل فإن العقد الجديد سيساعد النادي على رفع السعر المطلوب لبيعه".



وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد سيبحث عن خيار منخفض التكلفة ليكون بديلا لكورتوا الموسم المقبل، حال رحل لونين، أو تصعيد حارس فريق الشباب فران جونزاليس صاحب الـ18 عاما، حيث تم إلغاء فكرة التعاقد بشكل نهائي مع كيبا.

اضافة اعلان

ملاعب