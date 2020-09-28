ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة نجمه

الوكيل الإخباري _ كشف نادي ريال مدريد، عن تشخيص إصابة الألماني توني كروس، والتي تعرض لها في مباراة الفريق الأخير ضد ريال سوسيداد، في الدوري الإسباني.



وقال النادي في بيان رسمي، يوم الإثنين: إنه ”بعد الفحوصات الطبية، تم التأكد من إصابة كروس في عضلات الفخذ اليسرى الوسطى، وسيغيب عن لقاء بلد الوليد المقبل“.



ولم يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب، موضحًا في بيانه: أن ”اللاعب في انتظار التطورات“، ولكن من المتوقع أن يغيب اللاعب من 10 إلى 15 يومًا.



وكان كروس أجبر على الخروج مُبكرًا من مباراة ريال بيتيس في الليغا، التي انتصر فيها ريال مدريد بنتيجة 3-2.





وترك كروس الملعب في الدقيقة 44، وحل الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، بدلًا منه، وبدا غير قادر على استكمال المباراة.



وأشارت صحيفة ”آس“، إلى أن النجم الألماني، شعر بألم في منطقة الورك بالعضلات في الساق اليسرى.



وأوضحت الصحيفة، أنّ الفحوصات الأولية في غرفة الملابس، عقب نهاية المباراة، لم تكن دقيقة بشأن نوع الإصابة.



يُذكر أنّ ريال مدريد، يستقبل بلد الوليد، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب ”ألفريدو دي ستيفانو“، بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

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المصدر : ملاعب

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