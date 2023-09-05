ريال مدريد يلجأ لحل قديم مغلق نهائيا

الوكيل الإخباري - يعاني ريال مدريد على مستوى عدد المهاجمين الجاهزين في صفوفه خلال الموسم الحالي.



وجاء ذلك عقب رحيل كريم بنزيما وماركو أسينسيو وماريانو دياز، بالإضافة إلى إصابة فينيسيوس جونيور وأردا جولر، وفشل الميرنجي في الحصول على توقيع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تدرس استعادة تاكيفوسا كوبو من ريال سوسيداد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وجاء ذلك بعد أن بدأ كوبو الموسم بشكل مذهل وأحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، خلال أول 4 جولات من الليجا.



ويوجد شرط جزائي في عقد كوبو مع ريال سوسيداد يبلغ 60 مليون يورو، لكن يستطيع الميرنجي حسم الصفقة ب30 مليونا فقط، لأن لديه 50% من حقوق بيع اللاعب.



وسيحصل ريال مدريد أيضا على نصف القيمة المالية، إذا قرر سوسيداد بيع اللاعب إلى ناد ثالث.



وكان صاحب ال21 عاما، أحد لاعبي الريال بين عامي 2019 و2022، لكنه خرج معارا طوال تلك الفترة لأكثر من ناد، حتى أتم انتقاله نهائيا إلى سوسيداد.



وبسؤاله عن ارتباطه بالعودة إلى مدريد، أجاب كولو "أنا لاعب لريال سوسيداد.. صفحة ريال مدريد أغلقت"، وذلك في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع "تويتر".

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