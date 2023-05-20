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السبت، 20-05-2023 03:55 م

ريال مدريد يمنح مبابي مهلة أخيرة حتى 2024

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسباني أن ريال مدريد سيمنح النجم الفرنسي كيليان مبابي مهلة أخيرة للانضمام إلى صفوف الفريق.

أوضحت الصحيفة أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز قرر أن يكون العام المقبل هو الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى هداف كأس العالم 2022 للموافقة على عرض انتقاله إلى سانتياغو برنابيو.

وأضافت أن رئيس "الملكي" يخطط للتعاقد مع مبابي كأحد أقصى في 2024، مشيرة إلى أن عمر اللاعب الفرنسي سيصبح 26 عاماً وهو العمر إذا تجاوزه ولم ينضم إلى الريال سيقرر بيريز صرف النظر عنه نهائياً.

وأشارت إلى "الميرنغي" ينظر إلى صفقة الدولي الفرنسي من جوانب عدة إلى جانب الاستفادة من قدراته والإضافة الفنية، إذ أن الجوانب الاقتصادية تعد عاملاً أساسياً، خاصة أن النادي الإسباني يرغب في الربح مادياً في التوقيت نفسه من التعاقد مع مبابي.

وأكدت أنه في حال موافقة الدولي الهداف التاريخي باريس سان جيرمان على تجديد عقده في حديقة الأمر سيقرر بيريز غلق هذه الصفحة تماماً.

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