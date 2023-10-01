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الأحد، 01-10-2023 03:14 م

ريال مدريد ينتزع صدارة الدوري الاسباني

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الوكيل الإخباري - حقق ريال مدريد انتصاراً ساحقاً بنتيجة (3-0) على جيرونا في مباراة جرت السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتمكن لاعبو ريال مدريد من تسجيل ثلاثة أهداف في هذه المواجهة، حيث سجل خوسيلو وتشواميني وبيلينجهام أهداف الفريق في الدقائق (17 و21 و71) على التوالي.

وبفضل هذا الانتصار الكبير، قفز ريال مدريد إلى الصدارة برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 19 نقطة ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام.

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