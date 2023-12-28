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الخميس، 28-12-2023 03:22 م

ريال مدريد ينسحب مؤقتا من صفقة فرنسية

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الوكيل الإخباري - قرر مسؤولو ريال مدريد، الانسحاب مؤقتا من سباق التعاقد مع أحد اللاعبين الفرنسيين الذين رشحهم زين الدين زيدان، أسطورة الميرينجي، للانضمام إلى الملكي.

وسبق أن كشفت تقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سأل زيدان عن رأيه في ليني يورو، مدافع ليل، ورد زيزو بشكل إيجابي عن اللاعب ورشحه للانضمام إلى صفوف الميرينجي.

ويبحث ريال مدريد عن التوقيع مع مدافع جديد في الشتاء، بسبب إصابة ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وغيابهما لأشهر عديدة.


ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قرر ريال مدريد الانسحاب من صفقة ليني يورو في الشتاء، بسبب مبالغة ليل في الطلبات المادية.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب 25 مليون يورو، بينما يطلب ليل ما يزيد عن 50 مليون يورو للموافقة على رحيل ليني في الشتاء.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا يستبعد إجراء محاولة جديد لشراء ليني يورو، لكن في الصيف المقبل.

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