ريال مدريد ينهي مغامرة تشيلسي ،، قمة أوروبية لا تُنسى

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاوصل ريال مدريد الإسباني لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة 31 بتاريخه، رغم خسارته من ضيفه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3/2 في المواجهة التي وصلت للأشواط الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم "البلوز" بنتيجة 3/1 على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وتقدم تشيلسي مبكرا عن طريق الإنجليزي ماسون مونت بالدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، فيما جاء الهدفين الثاني والثالث عن طريق الألمانيين أنتونيو روديجر وفيرنر بالدقيقتين 51 و74 حاسما الفوز لفريقه، فيما سجل البرازيلي رودريجو هدف الريال الوحيد بالدقيقة 80 وبصناعة رائعة للكرواتي المخضرم لوكا مودريتش.وفي الأشواط الإضافية حسم الفرنسي كريم بنزيما التأهل بعد أن تابع عرضية البرازيلي فينيسيوس جونيور برأسه نحو شباك النيجيري ميندي بالدقيقة 96، منهيا رحلة تشيلسي ومغامرته الجريئة بالبطولة .وشهدت مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن فوز ريال مدريد بنتيجة 3/1، في مباراة تألق فيها كريم بنزيما عندما سجل ثلاثية " هاتريك "، بينما سجل الألماني كاي هافيرتز هدف "البلوز" الوحيد.كما ودع بايرن ميونخ الألماني البطولة بعد تعادله مع فياريال الإسباني بهدف لمثله على ملعب الأليانز أرينا في ميونخ، وخسارته ذهابا في إسبانيا بهدف نظيف.و تقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف سجله البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي بالدقيقة 52، وتعادل النيجيري سامويل شوكويزي بالدقيقة 88 لفياريال منهيا رحلة البايرن في دوري الأبطال بطريقة غير متوقعة ولتكمل كتيبة إيمري المفاجأة بعد فوزها على يوفنتوس الإيطالي بدور الـ 16 .