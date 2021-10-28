ريال مدريد يهدر فرصة تصدر الدوري الإسباني

الوكيل الاخباري - تعادل ريال مدريد مع ضيفه أوساسونا بدون أهداف، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.



فرط العملاق المدريدي في نقطتين ثمينتين، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول الترتيب متساويا مع أندية إشبيلية، ريال بيتيس وريال سوسيداد، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.



أما أوساسونا ظل في المركز السادس برصيد 19 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن رايو فايكانو، الذي فاز على برشلونة 1-0 في الجولة ذاتها.

اضافة اعلان

ملاعب