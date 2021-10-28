الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

النطق بحكم قضية أكسجين السلط خلال 4 جلسات

مشاركون في دورة الإعلام المتقدمة للضباط 9 يزورون بترا

القبض على الشخص الذي اعتدى على الحدث في الزرقاء

أمطار قادمة إلى المملكة والأرصاد تحذر

وزيرة الثقافة تنعى الفنان جميل عواد

تفاصيل جديدة حول جريمة قتل مواطن لزوجته بالزرقاء

مجاهد لـ الوكيل : ظهور واضح لكوكب الزهرة في سماء المملكة الجمعة

وزيرة الثقافة تتفقد مراكز ثقافية في محافظتي جرش وعجلون

الامن العام يكشف تفاصيل الاعتداء على حدث في الزرقاء اليوم

افتتاح عيادة للعلاج الفيزيائي والنفسي والقلب في مركز صحي وادي السير

الخميس، 28-10-2021 01:48 م

ريال مدريد يهدر فرصة تصدر الدوري الإسباني

1020212805427614044777


الوكيل الاخباري - تعادل ريال مدريد مع ضيفه أوساسونا بدون أهداف، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

فرط العملاق المدريدي في نقطتين ثمينتين، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول الترتيب متساويا مع أندية إشبيلية، ريال بيتيس وريال سوسيداد، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

أما أوساسونا ظل في المركز السادس برصيد 19 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن رايو فايكانو، الذي فاز على برشلونة 1-0 في الجولة ذاتها.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202127101430413581953

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

10202128111923625452799

90 دقيقة تحسم مصير سولسكاير

6179b9df4236044d1b0993e8

ليفربول ينجز مهمته في كأس الرابطة الانجليزية

1635372542c1d3424bd470b20c3e1bb67ffbf3249e

برشلونة يعلن رسمياً إقالة رونالد كومان

10202126134534944799604

مواجهات مرتقبة بالدوري الإسباني الليلة

https___prod.static9.net

أستراليا تتفوق على البرازيل ،، تطور كبير للعملاق الآسيوي

أخبار متعلقة
1635372542c1d3424bd470b20c3e1bb67ffbf3249e

برشلونة يعلن رسمياً إقالة رونالد كومان