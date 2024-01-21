ريال مدريد يواجه ألميريا اليوم بحثاً عن استعادة صدارة الدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يواجه فريق ريال مدريد، في السادسة والربع مساء اليوم الأحد، فريق ألميريا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.



ويدخل الريال المباراة بحثا عن استعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل الميرينجى الوصافة برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر، ولكن يتبقى للريال مباراة مؤجلة، فيما يحتل ألميريا المركز الأخير برصيد 6 نقاط.



وودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي.



ويبحث ريال مدريد عن الفوز من أجل تصحيح مسارة ومصالحة جماهيره بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا، خاصة في ظل تواضع مستوى المنافس وتذيله ترتيب الجدول.



واستعاد ريال مدريد خدمات لوكاس فاسيكز الذي شارك في التدريبات الجماعية في الفترة الحالية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن مواجهة أتلتيكو مدريد.



ومن المتوقع أن يدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة بتشكيل مكون من أندري لونين في حراسة المرمى، فيرلاند ميندي، ناتشو، أنطوني روديجر، داني كارفاخال في الدفاع، كامافينجا، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي في الوسط، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام ورودريجو في الهجوم.



ويغيب عن ريال مدريد أمام ألميريا، الثلاثي، الحارس البلجيكى تيبو كورتوا، البرازيلي إيدير ميليتاو، والنمساوي دافيد ألابا للإصابة.

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