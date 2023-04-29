ريال مدريد يواجه ألميريا بالليغا

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ألميريا في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب "سينتياجو بيرنابيو"،، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني موسم 2022-2023.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، بعدما خاض 31 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات.



بينما يحتل ألميريا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 33 نقطة، من 31 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 16 مباراة.

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