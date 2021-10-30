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السبت، 30-10-2021 12:08 م

ريال مدريد يواجه إلتشي في الليغا

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الوكيل الاخباري - يواجه ريال مدريد نظيره إلتشي اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الاردن، والساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقد ذكرت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي كريم بنزيما سيغيب عن ريال مدريد للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق.

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