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الإثنين، 11-09-2023 01:59 م

ريال مدريد يواجه الإغراءات السعودية لمبابي بسلاح مبتكر

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الوكيل الإخباري - تواصل إدارة ريال مدريد محاولاتها للحصول على توقيع النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في يناير/كانون ثان المقبل، بحسب تقرير صحفي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد حتى الآن.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يجهز فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بندا مبتكرا في العقد المحتمل لمبابي مع الميرينجي، حيث سيضع شرطين جزائيين، أحدهما يتعلق بأندية السعودية وقطر، والآخر للأندية الأوروبية.

وقالت الشبكة إن الشرط الجزائي الخاص بالسعودية وقطر سيبلغ 1.2 مليار يورو، حيث يتخوف بيريز من احتمالية خسارة ريال مدريد خدمات مبابي، إذا حصل على عرض مغرٍ من المنطقة العربية.

وأضافت أن الشرط الجزائي المخصص للأندية الأوروبية، سيتراوح بين 800 مليون ومليار يورو، وهو مبلغ كبير من الصعب أن يدفعه نادٍ أوروبي، دون أن يتعرض لعقوبات بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وتوقعت الشبكة الإسبانية أن يكون بيريز ملهما للأندية الأوروبية بهذا البند، في ظل مساعيها لحماية نجومها من الإغراءات الخليجية.

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