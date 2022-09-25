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الأحد، 25-09-2022 04:27 م

ريال مدريد يواجه برشلونة في السوبر الإسباني لكرة السلة

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الوكيل الإخباري - تنتظر الجماهير حول العالم كلاسيكو جديدا، بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، ولكن هذه المرة في كأس السوبر الإسباني لكرة السلة.

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وأقيمت بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة السلة في ملعب ريال بيتيس، الذي يشارك في البطولة كمضيف، إلى جانب ريال مدريد بطل الدوري، وبرشلونة بطل الكأس، وبدالونا صاحب المركز الثالث في الدوري.

وبعد التأهل إلى المباراة النهائية، يواجه ريال مدريد غريمه برشلونة، مساء اليوم الأحد 25 أيلول.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني لكرة السلة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" المصرية.

وكان ريال مدريد قد فاز على ريال بيتيس بنتيجة 100-69 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، فيما فاز برشلونة على بدالونا 91-74.

 

ملاعب

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