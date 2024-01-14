ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو ناري بالسوبر الإسباني الليلة

الوكيل الإخباري - يصطدم فريق ريال مدريد بغريمه التقليدي برشلونة في العاشرة مساء اليوم، الأحد بتوقيت الاردن ، بنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي.



وأطاح ريال مدريد بجاره أتلتيكو بعد الفوز عليه بنتيجة 5-3 في مباراة ماراثونية بنصف نهائي السوبر الإسباني، فيما تغلب برشلونة على أوساسونا بنتيجة 2-0.



ويتطلع الريال، بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، لمواصلة الصحوة في السوبر الإسباني أمام برشلونة الليلة، بعد الفوز الكاسح على الأتليتي بخماسية من أجل حصد اللقب الـ 13 من المسابقة.



وحصل ريال مدريد على بطولة كأس السوبر الإسباني 12 مرة في تاريخه 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2020، 2022.



ويستهدف الريال الثأر من برشلونة بعد خسارة اللقب نسخة العام الماضي، والخسارة أمام الفريق الكتالوني بنتيجة 1-3 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.



وفي المقابل، يسعى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لقيادة البارسا لتعزيز رقمه في قائمة الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر الإسباني والوصول للقب الـ 15.



وتوج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 14 مرة في تاريخه، مواسم 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018، 2023.



وواجه فريق ريال مدريد غريمه برشلونة في 8 نهائيات بكأس السوبر الإسباني، فاز الملكي باللقب 6 مرات مقابل مرتين لصالح الفريق الكتالوني.



وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الكلاسيكو التي يلعب فيها ريال مدريد وبرشلونة بدون حارسي المرمى الأساسيين، تيبو كورتوا وتير شتيجن.



ويدير مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم الأحد، الحكم خوان مارتينيز مونويرا.



تذاع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة العاشرة مساء اليوم، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني على قناة SSC1 HD.

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