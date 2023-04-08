ريال مدريد يواجه فياريال بالدوري الاسباني

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني منافسه فياريال في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.



ويتواجد فريق ريال مدريد حاليا في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز السادس برصيد 44 نقطة.



ولعب ريال مدريد 27 مباراة، حقق الفوز في 18 لقاء، وتَعادل في 5 مباريات، وخَسر 4 مباريات، وكان قد فاز فى مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني على فريق بلد الوليد بسداسية نظيفة.

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