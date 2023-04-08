السبت 08-04-2023
الوكيل الاخباري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أردنيون يوظفون التكنولوجيا في توفير قراءات الطقس والتربة للمزارعين

البحرية الأميركية ترسل غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط

الحكومة تثبت سعر الغاز البترولي المسال للقطاع الصناعي

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

إدانة طبيب نسائية معروف بجرم التسبب بوفاة جنين

الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي

أميركا.. تحقيق موسع بعد الوثائق السرية المسربة

الأوقاف: تكليف 386 عاملا على حساب صندوق الدعوة في عامين

وزير المياه: مشاكل جيولوجية في أساسات سد ابن حماد زادت التكلفة الى الضعف

السبت، 08-04-2023 03:02 م

ريال مدريد يواجه فياريال بالدوري الاسباني

420238104025226222198


الوكيل الإخباري  - يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني منافسه فياريال في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليا في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ولعب ريال مدريد 27 مباراة، حقق الفوز في 18 لقاء، وتَعادل في 5 مباريات، وخَسر 4 مباريات، وكان قد فاز فى مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني على فريق بلد الوليد بسداسية نظيفة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420238111956296962458

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

42023811332143536526

تشيلسي يواجه وولفرهامبتون في ظهور لامبارد الأول

420238105524193014281

باريس سان جيرمان يواجه نيس لإستعادة الكبرياء

420238104714540917024

مواجهة قوية بين يوفنتوس ولاتسيو بالدوري الإيطالي

42023895919629883916

امبولي يجبر ميلان على التعادل بالدوري الايطالي

42023891351588433229

برشلونة يضم ألكانتارا إلى القائمة المختصرة

أخبار متعلقة
3202316101633667145690

بنزيما يلاحق رونالدو وميسي في قائمة الأساطير

320231684722235191888

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري الأبطال وموعد القرعة

320231691032481727179

بعد إثارته للقلق.. بنزيما يحسم موقفه من الكلاسيكو

320231693640162339715

حدث إيطالي غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا

3202312112956715842964

مبابي يصيب ريال مدريد بالملل.. وحالة واحدة لإتمام الصفقة

3202311153737799291473

ريال مدريد يراقب نجم نيوكاسل