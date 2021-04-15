الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القاسم والزعبي والكايد والعبادي والخريسات والصلمان

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الصحة السعودية تعلن تسجيل 985 إصابة جديدة بكورونا

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

قرارات لمجلس الوزراء

وزارة التربية توجه رسالة الى اولياء امور طلبة المدارس

الأردن يدين إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة وصواريخ باليستية باتجاه السعودية

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى كابل في زيارة غير معلنة

قرار مرتقب بعودة صلاة الجمعة في مساجد الاردن

الخميس، 15-04-2021 03:40 م

ريال مدريد يواصل التقدم نحو نهائي دوري الأبطال

42021150623576519795


الوكيل الاخباري - حسم ريال مدريد عبوره للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، من معقل ليفربول "أنفيلد" خلال مواجهة إياب ربع النهائي بعد التعادل السلبي بدون أهداف.

وحقق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا على الريدز في معركة الذهاب بنتيجة (3-1) في ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو"، ساعده على التأهل حيث سيواجه تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.

أول تهديد في المباراة، كان من أصحاب الأرض، حيث تلقى محمد صلاح تمريرة داخل المنطقة، وسدد كرة أرضية، تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بقدمه اليسرى في الدقيقة 2.

وجاء الرد من ريال مدريد، بتسديدة من لوكا مودريتش على حدود المنطقة في الدقيقة 9، اصطدمت بدفاع ليفربول وخرجت إلى الركنية.

وتألق كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لتسديدة صاروخية من جيمس ميلنر قائد ليفربول على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11.

وحرم القائم الأيمن لأليسون حارس ليفربول، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، بعد تسديدة أرضية داخل المنطقة.

وأرسل ألكسندر أرنولد كرة عرضية داخل منطقة جزاء ريال مدريد، لزميله ساديو ماني الذي سدد الكرة بجانب القائم الأيمن لكورتوا في الدقيقة 38.

وأهدر صلاح فرصة تسجيل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 41، حيث تلقى تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء، من زميله ساديو ماني لكنه سدد أعلى مرمى كورتوا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ليفربول الضغط بتسديدة من فيرمينو تصدى لها كورتوا في الدقيقة 45، ثم تسديدة رأسية أخرى من البرازيلي مرت بجانب القائم.

وأضاع فينيسيوس جونيور فرصة تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 66، حيث انطلق وسدد كرة تصدى لها أليسون حارس ليفربول، والذي واصل التألق بالتصدي للكرة مرة أخرى قبل أن تصل أمام بنزيما.

وحاول يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تنشيط فريقه بإشراك ألكانتارا وجوتا وتشامبرلين وشاكيري بدلا من ميلنر وكاباك وماني وفيرمينو، وعلى الجانب الآخر دفع زيدان مدرب ريال مدريد بأودريوزولا ورودريجو وإيسكو بدلا من كروس وفينيسيوس وأسينسيو.

وسدد جوتا لاعب ليفربول كرة اصطدمت بدفاع ريال مدريد، قبل أن ترتطم بالشباك الخارجية لمرمى كورتوا في الدقيقة 70.

وصوب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، كرة رأسية من داخل المنطقة، مرت أعلى مرمى أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 81.

وتألق كورتوا في التصدي لانفراد من محمد صلاح مهاجم ليفربول، بعد تمريرة في العمق من ألكانتارا الذي استغل خطأ ساذجًا من لاعبي ريال مدريد في التمرير في الدقيقة 92.

وفشل لاعبو ليفربول في محاولاتهم لتسجيل هدفا شرفيًا، ليحسم الميرنجي تأهله لنصف النهائي ويُحقق المطلوب من المباراة.

اضافة اعلان
ملاعب

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202115971244114682

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

420211513345111047943

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

42021150223232312200

محرز يقود السيتي لإقصاء رفاق هالاند من دوري الأبطال

420211423748419416207

الوحدات يفتتح مشواره الآسيوي بتعادل سلبي مع النصر السعودي

2D6R87j46HaBOo4xxSkvtj6vptBLfRRZgN2n2sZN

لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تلغي عقوبة ابو عاقولة

226260b4c9c0e9f0a4a20af217504976

اندية تلغي معسكراتها التدريبية في العقبة بسبب كورونا