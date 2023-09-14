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الخميس، 14-09-2023 01:24 م

ريال مدريد يوجه أنظاره لصفقة مميزة من لايبزيج

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الوكيل الإخباري - يسعى ريال مدريد للحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف لايبزيج، خلال الميركاتو الصيفي بالعام المقبل المقبل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد معجب بلوكاس كلوسترمان، مدافع لايبزيج، البالغ 27 عاما، حيث يستطيع اللعب في جميع مراكز الخط الخلفي.

وأشارت إلى أن مركز كلوسترمان الأساسي هو الظهير الأيمن، لكنه لعب أيضا كظهير أيسر وقلب دفاع.

وينتهي عقد لوكاس كلوسترمان مع لايبزيج في الصيف المقبل، لكنه ينوي التوقيع مع النادي الألماني على عقد جديد، كي يساعده على الاستفادة ماديا من رحيله.

وفي المقابل، ينوي لايبزيج الموافقة على أي عرض يرغب في الحصول على خدمات لوكاس بعد التجديد مقابل 30 مليون يورو.

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