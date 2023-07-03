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الإثنين، 03-07-2023 02:05 م

ريال مدريد يوجه تهديدا مباشرا لمبابي

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الوكيل الإخباري- وجه ريال مدريد تهديدا للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشأن مفاوضات تمديد عقده في "حديقة الأمراء".اضافة اعلان


وزعمت تقارير مؤخرًا بأن سان جيرمان عرض على مبابي تفعيل بند التمديد حتى 2025 مقابل الحصول على مكافأة ولاء إضافية، مع وضع بند خاص يسمح له بالرحيل في 2024 مقابل 200 مليون يورو، ما يفتح الباب أمام انتقاله إلى ريال مدريد دون موافقة باريس.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تجري فايزة العماري، والدة ووكيلة مبابي، مفاوضات مع سان جيرمان الآن لإيجاد أفضل حل لجميع الأطراف.

ويبقى ريال مدريد متابعًا للأحداث فقط، مع الحفاظ على موقفه.

وكشفت الشبكة الإسبانية أن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا فايزة العماري: "إذا مدد مبابي عقده في باريس.. فقد انتهى الأمر".

وذكرت "ديفنسا سنترال" أن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا في مستقبل نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن مبابي حتى الآن مصمم على عدم تمديد عقده، لكنه يواجه ضغوطًا قوية، كما أن العماري تعرف نوايا ريال مدريد، وأن هذه الفرصة الأخيرة لانضمام نجلها إلى "سانتياجو برنابيو".

 




 

 


 

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