ريال مدريد يوقع عقود صفقته الجديدة

الوكيل الإخباري - وقع ريال مدريد العقود الخاصة بأحد اللاعبين الواعدين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "وقع ريال مدريد عقود انضمام جيريمي دي ليون إلى النادي الملكي".



وأضاف: "وقع اللاعب المولود في 2004 مع ريال مدريد حتى يونيو/حزيران 2026، وتم الانتهاء من كل شيء ليصبح دي ليون أول لاعب من بورتوريكو في تاريخ الميرنجي".



ويبلغ جيرمي دي ليون 19 عاما ويلعب مع كستلون في دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا، ويتميز في مركزي الجناح الأيسر والأيمن.



ويمثل جيرمي دي ليون المنتخب الأول لبورتوريكو الذي يلعب في الكونكاكاف.



وكان دي ليون حصل على عرضين آخرين من الدوري الإسباني، لكنه فضل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

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