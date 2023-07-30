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الأحد، 30-07-2023 04:29 م

رينارد يلمع بإنجاز تاريخي بفضل السعودية

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الوكيل الإخباري - حقق المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، إنجازا تاريخيا خلال منافسات كأس العالم للسيدات التي تقام في أستراليا ونيوزلندا.

وقاد رينارد منتخب فرنسا لتحقيق الفوز على البرازيل (2-1)، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وكان منتخب الديوك استهل مشواره في مونديال السيدات بتعادل مخيب أمام جامايكا دون أهداف.

وذكر الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على "تويتر"، أن رينارد، بات أول مدير فني يحقق الفوز في كأسي العالم للرجال والسيدات.

وكان المدرب الفرنسي، قاد منتخب السعودية لتفجير مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين (2-1) في مونديال قطر 2022.

لكن منتخب الأخضر لم يستغل هذا الفوز التاريخي، بل خسر أمام بولندا والمكسيك، ليودع كأس العالم الأخيرة من الدور الأول.

وكان رينارد، قاد منتخب المغرب في مونديال روسيا 2018، حيث خسر أمام إيران والبرتغال (0-1) قبل أن يتعادل مع إسبانيا (2-2).

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