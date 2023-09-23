السبت 23-09-2023
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السبت، 23-09-2023 12:46 م

زائر خفيف يمنح بايرن ميونخ فرصة اقتناص صدارة البوندسليجا

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الوكيل الإخباري - يعود بايرن ميونخ لاستكمال مشواره في الدوري الألماني، اليوم السبت، عند استقبال بوخوم على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

المباراة تأتي بعد فوز بايرن ميونخ المثير على مانشستر يونايتد (4-3) الأسبوع الماضي، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل بايرن، اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وعينه على الفوز للانقضاض على الصدارة مؤقتا، أملا في تعثر باير ليفركوزن لاحقا.

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