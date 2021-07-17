السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إحباط دخول آليات وأشخاص من سوريا إلى الأردن

الحموري ينفي ما ورد بتقرير المرصد العمالي حول عمل الأطباء المقيمين دون أجر

العلي تؤكد على دعم الصناعة الوطنية

10% نسبة الانجاز في مشروع جسر النفط بالعقبة

ساعات عمل جسر الملك حسين خلال عيد الأضحى

الفراية يؤكد على أن مد جسور التعاون مع العراق يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة

وزير العدل السابق: لقاء الملك ببايدن في هذا التوقيت يحمل عدة دلائل ورسائل

الحواتمة يقلّد ميدالية مئوية الدولة لعدد من الضباط - صور

الصناعة والتجارة تحرر 46 مخالفة لأوامر الدفاع الجمعة

السبت، 17-07-2021 03:53 م

زعترة يعلن الرحيل عن النفط ،، هل يعود للوحدات !؟

8261b155f1012c41c94af0979cd9b6f8


الوكيل الإخباري - أنس عشا
أعلن هداف المنتخب الوطني السابق محمود زعترة عن نهاية مسيرته الإحترافية مع فريق نفط الوسط العراقي، حيث مثل الفريق في الدوري لقرابة النصف موسم وحصل معه على المركز الخامس على سلم الترتيب,اضافة اعلان


 

 

وكتب زعترة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :
بسم الله الرحمن الرحيم
انتهى عقدي مع نادي نفط الوسط العراقي
و حصلنا على المركز الخامس في بطولة الدوري كان بالامكان افضل مما كان لكن قدر الله ما شاء فعل
احب اشكر اخواني اللاعبين على الايام الحلوة اللي قضيتها معهم سواء بالحلوة و بالمرة و بحب اشكر الكادر الفني بقيادة الكابتن عبد الغني شهد
اتمنى لكم التوفيق في قادم الايام
و ان شاء الله الايام اللي جاي راح احدد وجهتي القادمة و اسأل الله التوفيق للجميع 



ولم يوضح زعترة أي شيء عن مستقبله الكروي، إلا أن باب العودة للوحدات قد يكون مفتوحا في ظل حاجة الفريق للتعاقد مع مهاجم، خصوصا مع المعلومات التي تتحدث عن إمكانية رحيل المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي للدوري السعودي، بالإضافة لتأكيدات رحيل لاعب الوسط صالح راتب للدوري البحريني مما سيجبر المدير الفني عبدالله أبو زمع على الاستعانة بالنجم اللبناني سوني سعد في مركزه الأصلي خلف المهاجم .


وقدم زعترة رفقة أبو زمع في حقبته التدريبية الأولى مع الوحدات مواسما استثنائية وسجل فيها العديد من الأهداف الحاسمة والتي قادت الأخضر للتويج بأغلب الألقاب للبطولات المحلية التي خاضها الفريق,

 




 

 


 

إقرأ ايضا
218622152_1135986576912046_6502319824636260124_n

تعرف على ترتيب هدافات دوري المحترفات

efadd0ec-d0aa-422f-8dd6-657b836fa5ba

قبل الكلاسيكو ،، حماس جماهير الفيصلي والوحدات (شاهد)

1200_07e5fa5671

الوحدات يشارك في الصدارة قبل كلاسيكو الكرة الأردنية

c07a4ccf-a662-4ce8-9809-74e561539bd2

عمان يحلق في الصدارة ،، وفوز ثمين للأهلي

210656086_1126797491164288_6040132566469339057_n

التشكيل المتوقع للفيصلي أمام السلط

180712925_3457785410987701_7312116176476201354_n

الأسماء المتوقعة لقيادة حلم صدارة السلط أمام الفيصلي

أخبار متعلقة
efadd0ec-d0aa-422f-8dd6-657b836fa5ba

قبل الكلاسيكو ،، حماس جماهير الفيصلي والوحدات (شاهد)

1200_07e5fa5671

الوحدات يشارك في الصدارة قبل كلاسيكو الكرة الأردنية

180712925_3457785410987701_7312116176476201354_n

الأسماء المتوقعة لقيادة حلم صدارة السلط أمام الفيصلي

60a17d6a40bb3

جدول مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين

f78b01dd-4e21-4ec0-97d5-e00cc6c4b563

المتجر الرسمي ،، محاولة فيصلاوية وغياب وحداتي

E1qQ65dWUAMbOtw

تعثر جديد لفريق محمود زعترة بالدوري العراقي