زعترة يعلن الرحيل عن النفط ،، هل يعود للوحدات !؟

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الوكيل الإخباري - أنس عشاأعلن هداف المنتخب الوطني السابق محمود زعترة عن نهاية مسيرته الإحترافية مع فريق نفط الوسط العراقي، حيث مثل الفريق في الدوري لقرابة النصف موسم وحصل معه على المركز الخامس على سلم الترتيب,وكتب زعترة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :بسم الله الرحمن الرحيمانتهى عقدي مع نادي نفط الوسط العراقيو حصلنا على المركز الخامس في بطولة الدوري كان بالامكان افضل مما كان لكن قدر الله ما شاء فعلاحب اشكر اخواني اللاعبين على الايام الحلوة اللي قضيتها معهم سواء بالحلوة و بالمرة و بحب اشكر الكادر الفني بقيادة الكابتن عبد الغني شهداتمنى لكم التوفيق في قادم الايامو ان شاء الله الايام اللي جاي راح احدد وجهتي القادمة و اسأل الله التوفيق للجميعولم يوضح زعترة أي شيء عن مستقبله الكروي، إلا أن باب العودة للوحدات قد يكون مفتوحا في ظل حاجة الفريق للتعاقد مع مهاجم، خصوصا مع المعلومات التي تتحدث عن إمكانية رحيل المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي للدوري السعودي، بالإضافة لتأكيدات رحيل لاعب الوسط صالح راتب للدوري البحريني مما سيجبر المدير الفني عبدالله أبو زمع على الاستعانة بالنجم اللبناني سوني سعد في مركزه الأصلي خلف المهاجم .وقدم زعترة رفقة أبو زمع في حقبته التدريبية الأولى مع الوحدات مواسما استثنائية وسجل فيها العديد من الأهداف الحاسمة والتي قادت الأخضر للتويج بأغلب الألقاب للبطولات المحلية التي خاضها الفريق,