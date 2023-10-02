زفيريف يصطدم بميدفيديف في بطولة بكين

الوكيل الإخباري - بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، اليوم الإثنين، نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس للمرة الثالثة في مشواره عقب تغلبه على التشيلي نيكولاس جاري 6-1 و6-7 (5-7) و6-3 في لقاء استغرق ساعتين و18 دقيقة.



وواجه العملاق التشيلي الذي يبلغ طوله 1.98 سم، صعوبات في إرساله، الذي يعد واحد من أقوى أسلحته، ليستغل زفيريف الأمر وينجح في الفوز بالمباراة بمجموعتين لواحدة.



وتعد هذه المرة الثالثة التي يصل فيها الألماني لنصف نهائي الصين المفتوحة، ذات ال500 نقطة، حيث سيواجه الروسي دانييل ميدفيديف، المرشح الثاني للقب، والذي فاز على الفرنسي أوجو أومبير (المصنف 36) 4-6 و6-3 و6-1 في ساعتين وأربع دقائق.





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