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السبت، 18-11-2023 03:06 م

زفيريف يودع البطولة الختامية بالفوز على روبليف

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ملاعب - أنهى الألماني ألكسندر زفيريف مشاركته في البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين، الجمعة، بفوز على الروسي أندريه روبليف بواقع 6-4 و6-4، في مباراة لا تحظى بأهمية لكليهما على صعيد التأهل، نظرا لإقصاء اللاعبين قبلها.

وتنافس اللاعبان فقط من أجل حصد النقاط، والجائزة النقدية التي يمنحها الفوز، والتي تقدر قيمتها ب390 ألف دولار.

وودع زفيريف المسابقة بانتصارين، بينما غادر روبليف مدينة تورينو الإيطالية بأسوأ نتيجة ممكنة، حيث لم يحقق الفوز في أي مجموعة بالبطولة.

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ملاعب

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