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الإثنين، 16-10-2023 04:17 م

زفيريف يودع دورة طوكيو مبكرا بعد خسارة قاسية

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الوكيل الإخباري -  مني الألماني ألكسندر زفيريف، بخسارة قاسية اليوم الإثنين، في الدور الأول من دورة طوكيو اليابانية في كرة المضرب (500 نقطة)، أمام الأسترالي جوردان تومسون المصنف 60 عالميا (3-6)، و(4-6).

ولم يمض زفيريف، 26 عاما، المصنف الثالث في الدورة، أكثر من ساعة ونصف في الملعب أمام خصم واجهه مرة وحيدة سابقا، قبل 6 أعوام في واشنطن، عندما فاز الألماني ب3 مجموعات.

وقال زفيريف الذي أحرز لقب دورة تشنغدو الصينية الشهر الماضي، إنه لعب "بشكل مروع" في المباراة التي خسر فيها ارساله 3 مرات "لم أقم بأي شيء جيد في المباراة".

وتابع اللاعب الفارع الطول (1.98م) والعائد لليابان للمرة الأولى بعد تتويجه بذهبية أولمبياد طوكيو صيف 2021: "مباراة سيئة جدا جدا بالنسبة لي. لا أعرف ماذا أقول".

وفيما، قال زفيريف، وصيف فلاشينج ميدوز 2020، إن المرض ساهم بخسارته ضد الروسي رومان سافيولين في دورة شنغهاي الصينية الأخيرة، رأى أن مواجهة تومسون كانت "مخادعة".

وفي الدور المقبل، يلاقي تومسون، الفائز بين الأمريكي بن شلتون التاسع عشر عالميا، والياباني المتأهل من التصفيات تارو دانيال (97).

وقال تومسون، 29 عاما، الذي كان قد خسر بمجموعات نظيفة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة ويمبلدون هذه السنة: "لست قريبا البتة مما حققه، لكن عندما أواجه هؤلاء اللاعبين، يتعين علي الاقتناع بقدرة الفوز عليهم".

وصنف الأمريكي تايلور فريتز، والنرويجي كاسبر رود، في المركزين الأول والثاني بالدورة.

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