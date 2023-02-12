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الأحد، 12-02-2023 04:36 م

زلزال تركيا يجبر 4 أندية على الانسحاب من الدوري

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الوكيل الإخباري- وافق الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الأحد، على انسحاب فريقي هتاي سبور وغازي عنتاب من الدوري التركي، على خلفية الزلزال، الذي ضرب المنطقتين بشدة.

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وأكد الاتحاد في بيان قبول انسحاب الفريقين المتضررين جراء الزلزال من المسابقة المحلية، واحتساب نتائج المباريات المقبلة لهما كفوز لصالح المنافسين، لكن الإبقاء عليهما في الموسم المقبل، ضمن دوري الدرجة الأولى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "هتاي سبور وغازي عنتاب" انسحبا من الدوري التركي (الدرجة الأولى)، بينما فعل مالاتيا سبور وأضنة سبور الأمر نفسه، بانسحابهما من دوري الدرجة الثانية.

بالمثل، أعلن الاتحاد تأجيل جميع المباريات التي كان مقررا إقامتها بين 10 و13 فبراير/شباط، إلى الفترة بين 17 و20 من الشهر الجاري.

 

ملاعب

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