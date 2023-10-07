زلزال نيوكاسل يجبر إنريكي على تعديلين

الوكيل الإخباري - أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة رين غدا الأحد، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.



وأعاد إنريكي عنصرين إلى خياراته بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد (1-4)، الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وهما شير ندور وليفين كورزاوا.



وضمت القائمة 21 لاعبا، هم:



كيلور نافاس - أشرف حكيمي - أوجارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - فابيان رويز - جونزالو راموس - عثمان ديمبلي - دانيلو - فيتينيا.



لوكاس هيرنانديز - كولو مواني - نوردي موكيلي - كارلوس سولير - كورزاوا - باركولا - إيمري - سكرينيار - شير ندور - تيناس - دوناروما.



ويحتل بي إس جي، حامل اللقب، المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بعد 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة.



ويلاحقه رين في المركز السادس برصيد 11 نقطة، من انتصارين و5 تعادلات، دون أي هزيمة.

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