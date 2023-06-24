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السبت، 24-06-2023 01:51 م

زميل ميسي الجديد ينقل إلى المستشفى بعد لدغة عنكبوت سام

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الوكيل الإخباري -  ذكرت تقارير صحفية أن حارس مرمى إنتر ميامي الأميركي، الذي انتقل إليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تعرض للسعة عنكبوت وساء وضعه الصحي حتى اضطر إلى دخول المستشفى.

وبحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن حارس المرمى الاحتياطي نيك مارسمان، قضى 3 أيام في المستشفى بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا بسبب الواقعة.

وتعرض الحارس للسعة من عنكبوت سام عندما كان في زيارة إلى حديقة حيوانات، ثم تدهورت صحته بشكل لافت.

ويتعافى الحارس في منزله حاليا بعدما قضى 3 أيام في المستشفى، وفقما قالته زوجته ناتالي.

وكتبت الزوجة على "إنستغرام"، أنه "من تبعات العيش في مناخ استوائي أن يذهب المرء إلى حديقة حيوانات فيتعرض للسعة عنكبوت سام".

وأضحى نادي إنتر ميامي الأميركي يحظى بمتابعة واسعة منذ أن أعلن ضم ميسي إلى صفوفه.

وتشير إرشادات مجموعة "كليفلاند" الطبية المرموقة في الولايات المتحدة، إلى أن أغلب من يتعرضون للسعات العنكبوت يعانون أعراضا متوسطة تتراوح بين ارتفاع الحرارة والانتفاخ.

لكن في بعض الأحيان، قد تتطور لسعة العنكبوت إلى أعراض أشد يمكن علاجها في المستشفى تحت إشراف الأطباء.

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