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السبت، 25-02-2023 12:27 م

زوجة ميسي تحسم مستقبله خارج باريس

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الوكيل الإخباري - تلعب أنتونيلا، زوجة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، دورا كبيرا في حسم مستقبل البرغوث الأرجنتيني، الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس، الصيف المقبل، وسط محاولات باريسية مكثفة للإبقاء عليه.

لكن بعض التقارير تحدثت عن تعقد مفاوضات تجديد عقد ميسي في حديقة الأمراء، واقتراب النجم الأرجنتيني من الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن أنتونيلا تدعم رحيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان، والانتقال للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة ميسي ترغب في العيش بفلوريدا، كما أن البرغوث لديه منزل في مدينة ميامي التي تقع جنوب شرق ولاية فلوريدا.

وقالت لو باريزيان: "يجب على ديفيد بيكهام مالك إنتر ميامي، إيجاد الوسائل الصحيحة لإقناع ميسي بالانتقال للدوري الأمريكي، بداية من الموسم المقبل".

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