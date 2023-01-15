الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

العرموطي : رفع الفائدة على المقترضين بأثر رجعي غير قانوني

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

الأحد، 15-01-2023 02:58 م

زوجة ميسي تعلق على أغنية شاكيرا التي هاجمت فيها بيكيه

120231585239237806788


الوكيل الإخباري -  أبدت أنتونيلا، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، انحيازها بطريقة غير مباشرة للمطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، بعد انفصالها عن شريك حياتها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه.

وأصدرت شاكيرا أغنية جديدة الخميس الماضي، هاجمت من خلالها بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا.

وفي أحد مقاطع الأغنية تقول شاكيرا ساخرة من بيكيه، الذي انفصلت عنه العام الماضي: "استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو".

وتفاعلت زوجة ميسي مع أغنية شاكيرا الجديدة، حيث تركت تعليقا برموز تعبيرية نارية أسفل فيديو الأغنية على "إنستغرام"، وهو التعليق الذي نال حتى الآن أكثر من 154 ألف إعجاب، بينما شاهد الأغنية أكثر من 90 مليون شخص بعد يومين فقط من طرحها على "موقع "يوتيوب".

وكانت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) انفصلا العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120231512345276382658

رسميا.. عروض عربية لنجوم اليمن بعد خليجي 25

12023151143924165997

الكشف عن أسعار تذاكر كأس السوبر السعودي

1202315105619293007867

خبر سار لجماهير الهلال قبل كأس العالم للأندية

1202315105312809811415

النصر يخطط لإعادة الأيام الخوالي بين رونالدو وبنزيما

1202315141620616291530 (1)

وفاة شايع النفيسة نجم المنتخب السعودي الأسبق

1202315145046151131644

هازارد يوافق على الانتقال إلى ‎النصر السعودي

أخبار متعلقة
12023585343970313308

ما سر غياب مبابي وأشرف حكيمي عن استقبال ميسي؟

120231122813655858896

في غياب ميسي.. مبابي يقود تشكيل باريس المتوقع أمام لانس

12023111835757583447

ما سر ظهور قميص ميسي داخل متجر الهلال بالرياض؟

1202319149477590793

ميسي يوجه رسالة لعشاقه ومتابعيه بمناسبة العام الجديد

12202231114920163541921

جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع ميسي

122022299848735727676

مشجعون يقطعون الطريق على ميسي ويطوقون سيارته (فيديو)