زيادات ضخمة في حسابات نادي النصر على السوشيال ميديا

الوكيل الإخباري - شهدت حسابات نادي النصر على منصات التواصل الاجتماعي قفزات ضخمة في أعداد المتابعين، عقب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وأعلن نادي النصر عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو في صفقة مجانية، لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2025.



ويأتي تعاقد "العالمي" مع رونالدو بعد فسخ قائد منتخب البرتغال عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



وبعد مرور أقل من ساعة على إعلان النصر تعاقده مع رونالدو، اكتسب حساب "العالمي" على منصة "إنستغرام" ما يزيد عن 500 ألف متابع جديد.



وازداد عدد متابعي حساب النصر من قرابة 990 ألف متابع إلى 1.6 مليون متابع.



كذلك تشير إحصائيات موقع "socialblade" إلى أن ما يزيد عن 5 آلاف مشجع قاموا بمتابعة حساب النصر على "تويتر" بمجرد الإعلان عن إتمام الصفقة.



وبلغ عدد مشاهدات تغريدة الإعلان عن إتمام الصفقة 18.5 مليون مشاهدة بعد مرور ساعة واحدة.

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