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الخميس، 12-10-2023 02:07 م

زيادة الدعم للسعودية في استضافة مونديال 2034

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الوكيل الإخباري - وصل عدد الاتحادات الكروية التي أكدت دعمها لترشيح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 إلى أكثر من 90 اتحادا حتى يوم الأربعاء. 

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان المملكة ، نيتها الترشح لاستضافة المونديال.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق، إرسال خطاب طلب ترشح السعودية الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسبق ذلك إعلان السعودية الأربعاء الماضي، عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي.

وانضم 12 اتحادا لكرة القدم خلال الساعات الماضية، إلى قائمة الاتحادات الداعمة لطلب المملكة استضافة كأس العالم 2034، أبرزها اليونان، إلى جانب تنزانيا والغابون وزامبيا وإريتريا وكمبوديا وغينيا بيساو.

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