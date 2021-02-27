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السبت، 27-02-2021 04:42 م

زياد عشيش وصيفا في بطولة أوكرانيا الدولية

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الوكيل الإخباري -  اكتفى لاعب المنتخب الوطني للملاكمة ، زياد عشيش ، بتحقيق الميدالية الفضية ، في بطولة أوكرانيا والتي أختتمت اليوم السبت والتي تشهد مشاركة ١٠٠ مُلاكم يمثلون دول كازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وأوكرانيا وغيرها من الدول.

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وخسر زياد عشيش النزال النهائي لوزن تحت ٦٩ كغم أمام الكازاخستاني ديسيبي دارخان ليكتفي بالميدالية الفضية.

وكان زياد عشيش قد وصل إلى النهائي بعد تحقيقه الفوز في ٤ انتصارات حيث استهل مشواره في البطولة بالفوز على الملاكم الأوزبكي ، يولدوشيف جافلونبيك ، ومن ثم تجاوز عقبة الملاكم الكازاخستاني ، يرتاكوف ميراس، في دور الـ ١٦ قبل أن يُحقق الفوز في ربع النهائي على الملاكم الأوكراني زكريا جليلوف وفي نصف النهائي فاز زياد عشيش على الملاكم الأوكراني الاخر ياروسلاف ساموفالوف.

يذكر أن بطولة أوكرانيا جاءت ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في أولمبياد طوكيو والذي تأهل إليها ٥ ملاكمين أردنيين وهم ، حسين وزياد عشيش وعبادة الكسبة ومحمد الوادي وعدي الهنداوي وجاء تأهلهم من خلال تصفيات الملاكمة عن قارتي آسيا وأقيانوسيا والتي استضافتها الأردن خلال الفترة من من ٣ إلى ١١ مارس عام ٢٠٢٠ .


 




 

 


 

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