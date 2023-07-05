زيارة منزلية تكشف تفاصيل انتقال هاري كين للبايرن

الوكيل الإخباري - أقدم نادي بايرن ميونخ على خطوة جديدة في طريقه نحو التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأبدى النادي الألماني اهتماما بالغا بضم هداف السبيرز هذا الصيف، في ظل بحثه عن مهاجم من العيار الثقيل.



وكشفت صحيفة "بيلد" عن اجتماع توماس توخيل، مدرب الفريق البافاري، بنجم توتنهام في العاصمة الإنجليزية "لندن".



وأشارت إلى زيارة توخيل لمنزل هاري كين في لندن، من أجل مناقشته بشكل شخصي في مسألة انتقاله إلى بايرن ميونخ.



وبحسب التقرير، فإن كين أبدى رغبته في حصد الألقاب بقميص بايرن ميونخ، وبالتحديد دوري أبطال أوروبا.



ويرتبط كين بعقد مع توتنهام حتى صيف 2024، ما يعني إمكانية رحيله مجانا بنهاية الموسم القادم حال رفض ناديه بيعه هذا العام.

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