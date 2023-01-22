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الأحد، 22-01-2023 02:56 م

زياش على طاولة عملاق جديد في إيطاليا

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الوكيل الإخباري - يرغب ناد جديد بالدوري الإيطالي في الحصول على خدمات المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن روما يدرس التعاقد مع زياش، لدعم خط الهجوم، واستبدال نيكولو زانيولو، القريب من مغادرة الذئاب.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن زياش سبق له منح موافقة على العمل مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، ولن يمانع الآن الانتقال إلى الجيالوروسي.

وكشف "كالتشيو ميركاتو"، أن سعر انتقال زياش إلى روما سيبلغ 20 مليون يورو.

وأوضح الموقع الإيطالي أن روما يحتاج أولا لحسم مصير زانيولو، المرتبط بمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، قبل التوقيع مع زياش.

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