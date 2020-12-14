زيدان إلى بيريز.. ثلاثي ريال مدريد لن يرحل في عهدي

الوكيل الإخباري _ كشف تقرير صحفي إسباني، صباح اليوم الإثنين، أن المدير الفني زين الدين زيدان بعث رسالة ضمنية إلى الرئيس فلورنتينو بيريز، مفادها أنه هناك 3 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، لن يتخلى عنهم طالما تواجد الفرنسي على مقاعد البدلاء.



ونادي العاصمة الإسبانية مدريد، يعيش أيامًا رائعة في ظل نجاحه في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات، اعتبرتها وسائل الإعلام حاسمة، حيث انتصر على حساب إشبيلية، بوروسيا مونشنجلادباخ، وأتلتيكو مدريد، على الترتيب، بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.







وأفادت صحيفة ABC الإسبانية، في تقرير لها، أن زيدان طالب إدارة ريال مدريد، بالبحث عن طريقة يمكن من خلالها الحفاظ على خدمات ثلاثة من حرسه القديم، وهم لوكا مودريتش، سيرجيو راموس، ولوكاس فاسكيز.





الصحيفة ذكرت أن الثلاثي ليس لديه أي مشكلة في خفض رواتبهم السنوية جراء انتشار فيروس كورونا، لكن الأزمة تكمن في مدة العقد الجديد، خاصة بالنسبة إلى راموس ومودريتش.







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المصدر : ملاعب



