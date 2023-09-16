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السبت، 16-09-2023 11:19 ص

زيدان المرشح الأبرز لخلافة أنشيلوتي في الريال

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الوكيل الإخباري -  أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تستعد مبكراً لملف التعاقد مع مدرب جديد عقب نهاية الموسم الحالي.

قالت الصحيفة إن رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل يجعل "الملكي" أمام قرار مهم يجب اتخاذه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الخيارات عديدة لخلافة المدرب الإيطالي وتم طرح العديد من الأسماء لتحل محل "كارليتو" سواء بطرح أسماء جديدة أو العودة إلى مدربين سبق لهم العمل في سانتياغو برنابيو، إذ يرغب "الميرنغي" في اتخاذ القرار الأفضل للمشروع المستقبلي الذي يعمل عليه حالياً.

وأوضحت أنه تم طرح اسمه الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان ليصبح المرشح الأبرز للعودة لتدريب ريال مدريد عقب إنجازات تاريخية حققها مع النادي أبرزها فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

واختتمت: "الريال دائماً يضع "زيزو" في الاعتبار، نظراً لأن العلاقة بين ئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدرب الفرنسي أكثر من ممتازة، لذا فإن عودته هي أكثر من خيار قابل للتطبيق، ليبدأ فترة ولاية ثالثة مع الفريق يمكن أن تكون مع الكثير من النجاح المضمون، حيث أن مجموعة اللاعبين الموجودين حالياً في النادي مذهلة وتمثل مستقبلًا عظيماً للنادي".

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