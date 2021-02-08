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الإثنين، 08-02-2021 12:59 م

زيدان في ورطة

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الوكيل الإخباري _ يواجه زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أزمة حقيقية في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه، بسبب إصابات مختلفة، وذلك قبل مواجهة ضيفه خيتافي، غدا الثلاثاء، في المباراة المؤجلة عن الجولة الأولى للدوري الإسباني.


وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن زيدان قد يتاح أمامه 12 لاعبا فقط لمباراة خيتافي، في ظل غياب أبرز نجومه مثل سيرجيو راموس، وهازارد، ورودريجو، وكارفاخال، وفالفيردي، بجانب الشكوك التي تحوم حول أودريوزولا وميليتاو.

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وأضافت أن ريال مدريد، يفتقد 9 لاعبين بسبب الإصابة، كما سيخسر أيضًا خدمات توني كروس، الذي سيغيب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.


ولفتت "ماركا" إلى أن النادي الملكي، تعرض في هذا الموسم لـ38 إصابة، ضربت 20 لاعبًا.


ويحتل الميرينجي المركز الثالث حاليا، في جدول ترتيب الليجا، برصيد 43 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد (50)، الذي لعب مباراتين أقل.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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