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الثلاثاء، 06-12-2022 12:04 م

زيدان قد يكون مفتاح انتقاله.. ريال مدريد يعود للاهتمام بكيليان مبابي

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الوكيل الإخباري -  ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد عاد للاهتمام بالنجم الفرنسي كيليان مبابي بعد تألقه الكبير في نهائيات كأس العالم قطر 2022 رغم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بعد قوله نعم لعرض ريال مدريد.

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وحسب موقع "ديفونسا سونترال" داخل إدارة ريال مدريد هناك مراقبة لوضعية النجم الفرنسي في ظل عدة تطورات حدثت في الأشهر الأخيرة حيث تم تسريب أخبار برغبته الرحيل في كانون الثاني/ يناير وعدم رضاه عن المشروع الجديد وعدم وفاء إدارة باريس سان جيرمان بوعودها له في أثناء تجديد عقده.

وتعتقد إدارة ريال مدريد أن أشياء كثيرة تغيرت وأن هناك أمورًا تحيط بالنجم الفرنسي كيليان مبابي تجعله غير مرتاح ويرغب في الرحيل، لذلك فهي تراقب الوضع ولا ترغب في التعاقد معه سوى بشروطها.

وتعرف إدارة ريال مدريد أن باريس سان جيرمان غير مستعدة لمناقشة رحيل النجم الفرنسي ولا مستعدة لبيعه وتستعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للضغط على اللاعب للبقاء في فرنسا على الأقل حتى نهاية الألعاب الأولمبية الصيفية التي تحتضنها باريس صيف 2024.

وحسب موقع " ديفونسا سونترال " فريال مدريد يعتقد أن المدرب السابق والأسطورة السابق للفريق الفرنسي زين الدين زيدان قد يكون مفتاحًا مساعدًا لقدوم كيليان مبابي لريال مدريد.

ويتوقع ريال مدريد انتقال زين الدين زيدان لتدريب المنتخب الفرنسي في حال رحيل ديدييه ديشان بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022 وهو ما يجعله قادرًا على الحديث مع كيليان مبابي وإقناعه بالتوقيع لريال مدريد وقيمة اللعب في سانتياغو بيرنابيو، كما بإمكانه تقريب وجهات النظر وتذويب الجليد بين الرئيس فلورنتينو بيريز والنجم الفرنسي الشاب.

 

 

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