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السبت، 17-09-2022 01:29 م

زيدان مرشح لقيادة يوفنتوس بدلا من ماسيميليانو أليغري

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الوكيل الإخباري - أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد وغير المرتبط بأي فريق منذ رحيله عن النادي الملكي في صيف 2021، مرشح بقوة لخلافة ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس.

وكشف موقع ”كاليتشو ميركاتو“ الإيطالي أن اسم زيدان تم وضعه على الطاولة خلال الساعات الأخيرة لتدريب يوفنتوس في مرحلة ما بعد أليغري، الذي لم يعد يحظى بالإجماع حقًا في نادي السيدة العجوز. ومع ذلك، فإن الجانب المالي للعملية يمكن أن يجعل الأمور أسوأ.

وقبل بضعة أشهر، تم ترشيح زيدان لقيادة باريس سان جيرمان الفرنسي خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كما كشف موقع ”Le10Sport.com“ الفرنسي حينها. لكن في النهاية فإن الصفقة لم تتم وبالتالي لا يزال زيدان بلا ناد. ومع ذلك أتيحت له فرصة جديدة مؤخرًا.

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وأشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن زيدان ينتظر خلافة زميله السابق ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي وذلك عقب نهاية كأس العالم 2022 في قطر، لكن في حالة تلقيه بالفعل عرضا من يوفنتوس قد لا يتردد في قبول المهمة نظرا لعلاقته الوثيقة بالنادي الإيطالي.


ووفقًا للصحافة الإيطالية، سيكون لدى زيدان خيار آخر غير الدوري الإنجليزي الممتاز في ما يتعلق بمستقبله. في الساعات الأخيرة، تم ترشيح بطل العالم 1998 لتدريب يوفنتوس، وهو ناد يعرفه جيدًا لأنه لعب هناك بين عامي 1996 و2001.
وذكر الموقع الإيطالي أن عودة زيدان إلى نادي السيدة العجوز معقدة من الناحية المالية، إذ إن راتب المدير الفني السابق لريال مدريد مرتفع للغاية مقارنة بميزانية يوفنتوس.
ويبلغ راتب أليغري (9 ملايين يورو في الموسم) ومن الممكن أن يتم تأخير وصول زيدان إلى تورينو.

وقال أليغري إنه لا يشعر بأي قلق ولا يتوقع أن يفقد وظيفته رغم الهزيمة 2-1 على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، وهي ثاني خسارة ليوفنتوس على التوالي في البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

وبهذا يكون يوفنتوس خسر في أول جولتين بدوري الأبطال للمرة الأولى طوال تاريخه كما أنه يحتل المركز الثامن بين فرق الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر بعد أول ست جولات من الموسم.

وردا على سؤال حول وضعه في النادي بعد هزيمة الأربعاء قال أليغري في تصريحات لبرايم فيديو ”لا أشعر بأي خطر على الإطلاق. هذه الأمور هي جزء من كرة القدم. هذه هي أول مرة نخسر فيها مباراتين متتاليتين في دوري الأبطال“.

 

 

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