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الأربعاء، 28-02-2024 03:22 م

زيدان يؤكد عودته للتدريب.. ويحدد الدوري المحتمل

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الوكيل الإخباري - أكد النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، عودته للتدريب مجددا في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يستبعد تماما فكرة تدريبه أحد فرق الدوري الإيطالي.

وابتعد زين الدين زيدان عن التدريب بعد رحيله عن ريال مدريد صيف عام 2021، ولكن يبدو أن عودته قد اقتربت بعد تصريحه الأخير.

وتواجد النجم الفرنسي في العرض الأول من الفيلم الوثائقي عن أسطورة التدريب الإيطالي مارشيلو ليبي، وتحدث للصحفيين عن مستقبله كمدرب.

وقال زيدان لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، على هامش عرض فيلم ليبي في روما: "في الوقت الراهن أقوم بأشياء أخرى، لنرى، أنا متأكد من أنني سأعود إلى التدريب، أود أن أدرب مرة أخرى".

وأضاف نجم يوفنتوس سابقا: "التدريب في إيطاليا؟ لم لا؟ كل شيء ممكن".

وعن مارشيلو ليبي، تحدث قائلا: "ليبي هو الشخص الذي جعلني آتي إلى يوفنتوس، وكان يؤمن بقدراتي. لم يكن الأمر سهلا بالنسبة له، لقد جئت من فرنسا، ولكنه ساعدني على الوصول إلى ما أصبحت عليه لاحقا".

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ملاعب 

 

 




 

 


 

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