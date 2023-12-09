السبت 09-12-2023
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة للاحتلال جنوب غزة

القسام تستهدف دبابة وسرايا القدس تقصف حشوداً لجيش الاحتلال

مصر : ضبط راكب حاول تهريب 40 ساعة "رولكس" على رحلة قادمة من الاردن -صور

سقوط صواريخ في الجليل الأعلى

273 شهيدا بالضفة منذ إعلان الحرب على غزة

برنامج الغذاء العالمي: السبيل الوحيد لمساعدة الغزيين هو وقف إطلاق النار

الأردن يستعيد أموال عامة بنحو نصف مليار دينار في قضايا فساد

دول تندد باستخدام واشنطن الفيتو ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

حماس: ندين إدارة بايدن إفشال قرار وقف العدوان على غزة

صحة غزة: الاحتلال يحاصر ويقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة

عاجل

القسام تستهدف دبابة وسرايا القدس تقصف حشوداً لجيش الاحتلال

السبت، 09-12-2023 01:56 م

زيدان يتصل على بيريز للتعاقد مع لاعب فرنسي

1220239103853518982637


الوكيل الإخباري -  كشفت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية عن أن النجم زين الدين زيدان اتصل على رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لإقناعه بالتعاقد مع لاعب فرنسي.

ذكرت الصحيفة أن شغف مدرب "الملكي" السابق قائم رغم عدم ارتباطه بتدريب أي فريق في الوقت الحالي، ولكنه يهتم بتطوير النادي الاسباني وانضمام أفضل اللاعبين إلى صفوفه.

وقالت إن "زيزو" اتصل على بيريز وطلب منه سرعة التعاقد مع اللاعب ريان شرقي من أولمبيك ليون، مشدداً على أنه أحد أبرز المواهب التي يجب أن يحصل "الميرنغي" على خدماتها.

وأوضحت: "توصية مدرب ريال مدريد السابق هدفها هو عدم تكرار سيناريو ما حدث مع النجم كيليان مبابي الذي كان يمكن التعاقد معه في وقت مبكر قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، بينما ارتبط اسمه في المواسم الثلاثة الماضية بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو ولكن لم تكتمل الصفقة في أي مرة، في المقابل يأمل زيدان أن يحسم الريال صفقة شرقي مبكراً".

وأشارت الصحيفة إلى أن ليون لا يعيش أفضل فتراته في الدوري الفرنسي، وقد تكون الفرصة سانحة أمام ريال مدريد لخطف اللاعب الشاب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220239102417631399854

هل يخضع بيلينجهام لعملية جراحية؟

122023910225987462976

التعمري يُثير المخاوف قبل أيام من كأس آسيا

122023993922381757434

رونالدو بعد إنجازه التاريخي: الرحلة لم تنته بعد

122023716285565176810

طلب تعجيزي يقرب ألفونسو ديفيز من ريال مدريد

122023716451537433761 (1)

توتنهام يرفض عرض سوانزي

1220237153437295231527

صدمة جديدة.. توصية بإيقاف بوجبا 4 سنوات

أخبار متعلقة
1120233072336225445502

زيدان يحدد موعد عودته للتدريب

11202315145320429164606

نجم الريال الجديد: لن ألوث صورتي

11202315111341492158609 (1)

لاعب برشلونة السابق: ريال مدريد الأفضل في العالم

11202311124944878144140

غياب صادم جديد لأردا جولر

11202311103658281929103 (1)

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع راموس الجديد

112023905632380783791

ريال مدريد يضرب براجا.. ويعبر لثمن نهائي دوري الأبطال