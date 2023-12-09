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السبت، 09-12-2023 03:55 م

زيدان يتصل على بيريز للتعاقد مع لاعب فرنسي

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الوكيل الاخباري- كشفت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية عن أن النجم زين الدين زيدان اتصل على رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لإقناعه بالتعاقد مع لاعب فرنسي.اضافة اعلان


ذكرت الصحيفة أن شغف مدرب "الملكي" السابق قائم رغم عدم ارتباطه بتدريب أي فريق في الوقت الحالي، ولكنه يهتم بتطوير النادي الاسباني وانضمام أفضل اللاعبين إلى صفوفه.

وقالت إن "زيزو" اتصل على بيريز وطلب منه سرعة التعاقد مع اللاعب ريان شرقي من أولمبيك ليون، مشدداً على أنه أحد أبرز المواهب التي يجب أن يحصل "الميرنغي" على خدماتها.

 

وأوضحت: "توصية مدرب ريال مدريد السابق هدفها هو عدم تكرار سيناريو ما حدث مع النجم كيليان مبابي الذي كان يمكن التعاقد معه في وقت مبكر قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، بينما ارتبط اسمه في المواسم الثلاثة الماضية بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو ولكن لم تكتمل الصفقة في أي مرة، في المقابل يأمل زيدان أن يحسم الريال صفقة شرقي مبكراً".

 




 

 


 

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