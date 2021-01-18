زيدان يتعرض لموقف محرج

الوكيل الإخباري _ استطاع الصربي لوكا يوفيتش المعار لصفوف أينتراخت فرانكفورت، أن يسجل هدفين في انتصار فريقه على شالكه بثلاثة أهداف لواحد، بالجولة الـ 16 من الدوري الألماني "البوندزليجا".









وانتقل يوفيتش يوم الخميس الماضي، بشكل رسمي معارا من ريال مدريد لفرانكفورت، حتى نهاية الموسم الجاري، مجانا بدون أي أموال، مع تحمل الفريق الألماني راتبه فقط.





وخرج يوفيتش الذي انتقل لريال مدريد في صيف عام 2019، من حسابات زيدان، الذي لم يقتنع بمستواه الفني، في ظل قلة مشاركاته، وأزماته خارج الملعب، خاصة خلال فترة كورونا.



وشارك يوفيتش في أول لقاء له مع فرانكفورت، بعد 3 أيام فقط من مشاركته في تدريب الفريق، حيث سجل هدفين الأول في الدقيقة "72" من عمر، بعد "9" دقائق فقط من دخوله لأرضية الملعب.



وعاد يوفيتش ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة "90"، في شباك شالكه العريق الذي يعاني خطر الهبوط من البوندزليجا.



وبهذا الفوز، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، فيما تذيل شالكه الترتيب برصيد 7 نقاط.





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المصدر : ملاعب



