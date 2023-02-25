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السبت، 25-02-2023 12:42 م

زيدان يتلقى عرضا ضخما للعودة إلى التدريب

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الوكيل الإخباري -  يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان، سيعود إلى مجال التدريب مجددا بعد ابتعاده عن ملاعب كرة القدم لمدة عامين تقريبا، وذلك بعدما تلقى عرضا مغريا وفق تقرير إسباني.

ولم يشرف زيدان البالغ عمره 50 عاما، على تدريب أي فريق منذ استقالته من الإدارة الفنية لريال مدريد، في يونيو 2021 بعد فشله في التتويج بأي لقب مع النادي الملكي.

وكشف موقع "PlanetaRealMadrid'" الإسباني، أن زيدان يقترب من الجلوس مرة أخرى على مقاعد البدلاء، بعدما قدم له تشيلسي الإنجليزي عرضا "مجنونا".
وأوضح الموقع أن إدارة تشيلسي مستعدة لفعل كل ما يلزم والتضحية بأي فرد من أجل التعاقد مع زيدان، وذلك في ظل معاناة الفريق هذا الموسم مع مدربه الحالي الإنجليزي غراهام بوتر.

وبغض النظر عن إغرائه بالتعاقد مع كل اللاعبين الذين يريدهم، ستقدم إدارة تشيلسي راتبا ضخما لزيدان سيجعله أحد المدربين الأعلى أجرا في العالم.

وتريد إدارة تشيلسي وعلى رأسها المالك الجديد، الأمريكي تود بويلي، رؤية زيدان على الخطوط في ملعب "ستامفورد بريدج" في الموسم المقبل، حيث ترى أنه المدرب المثالي لإدارة الفريق، وعليه ستقدم له راتبا سنويا يصل إلى 15 مليون يورو.

ومنذ رحيله عن تدريب ريال مدريد، تواصلت أندية عدة مع زيدان من أجل الإشراف عليها، لكن الفرنسي كان يحلم فقط بتدريب منتخب بلاده.

وأصيب زيدان بخيبة أمل كبيرة، بعدما قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تمديد عقد المدرب ديديه ديشامب، بعد قيادته منتخب "الديوك" لبلوغ نهائي مونديال "قطر 2022".

يذكر أن زيدان، أشرف خلال مسيرته التدريبية على تدريب فريق واحد، وهو ريال مدريد، وكان ذلك على فترتين، وخلالهما قاد الفريق الملكي إلى التتويج بأحد عشر لقبا، منها دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، ولقبان في كل من الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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