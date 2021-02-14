زيدان يتلقى عرضا مغريا عقب الرحيل عن ريال مدريد

الوكيل الإخباري _ أكد رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جرييه، عن إمكانية تولي مواطنه زين الدين زيدان قيادة المنتخب الوطني الأول في المستقبل.



ويتولي مهمة قيادة المنتخب الفرنسي في الوقت الحالي ديديه ديشامب، الذي تمكن في حصول لقب كأس العالم الأخير.





وقال لو جرييه عن الأمر في تصريحاته عبر شبكة “RTL” الفرنسية: ” علاقتي الشخصية مع زين الدين زيدان جيدة للغاية”.



وأضاف: “حال قرر ديشامب في الرحيل عن قيادة المنتخب الفرنسي، وكنت ما أزال رئيسًا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فأول مدرب سأفكر فيه هو زيدان”.



والجدير بالذكر أن يستمر تعاقد ديشامب مع المنتخب الفرنسي حتى نهاية بطولة كأس العالم في قطر بنهاية ديسمبر 2022، لاسيما أن ينتهي عقد زيدان مع ريال مدريد 30 يونيو 2022.



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المصدر : ملاعب



