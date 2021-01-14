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الخميس، 14-01-2021 02:28 م

زيدان يحسم مصير يوفيتش مع ريال مدريد

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الوكيل الإخباري_ يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب لا روزاليدا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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حسم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مصير الصربي لوكا يوفيتش نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


ويعانى لوكا يوفيتش خلال الموسم الجاري، من قلة المشاركة وعدم دخوله ضمن اهتمامات الفرنسي زيدان المدير الفني، بالرغم من تألق اللاعب مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الأخيرة في نوفمبر الماضي، خلال تصفيات الأمم الأوروبية، ويريد الخروج لضمان المشاركة مع فريق آخر، لضمان اللعب مع منتخب صربيا في بطولة أمم أوروبا 2021.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي، الخاص باللقاء المرتقب، "كل ما نريده من المهاجم يوفيتش أن يسجل الاهداف، وهو ما زال شابًا، لم يحالفه الحظ لأنه كان يعاني من صعوبات في التأقلم والإصابات، الأمر ليس سهلًا، يجب عليك أن تتعلم أشياء كثيرة".



وتابع المدير الفني: "لن أخوض في اي شيء يخص يوفيتش، أنا مهتم فقط مباراة اليوم ".

وواصل الفرنسي، تصريحاته، قائلًا: "يوفيتش غير متواجد معنا لأنه مصاب، لم يخبروني بأي شيء، سنرى ما سيحدث لاحقًا، وهو مازال لاعبنا".


وشارك الصربي لوكا يوفيتش في خمس مباريات فقط مع الملكي هذا الموسم بواقع 208 دقيقة في كل البطولات.

وانضم يوفيتش في صيف 2019 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة تجاوزت الـ 63 مليون يورو.

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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