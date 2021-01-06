زيدان يستغل علاقته برونالدو لحسم صفقة عالمية

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يسعى إلى استغلال علاقته المميزة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس من أجل حسم صفقة مميزة من السيدة العجوز.





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وذكر موقع ” دون بالون ” فإن المدرب الفرنسي قد تواصل مع النجم البرتغالي من أجل التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب السيدة العجوز في الصيف المقبل .





ويحاول زيدان تأمين مركزي الجناح الأيمن وصانع الالعاب في ظل رغبة النادي الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز في التخلص من كلا من فرانسيسكو إيسكو ولوكا يوفيتش وماريانو دياز.



وقد تكلف قيمة صفقة ديبالا خزانه الميرنغي قرابة 80 مليون يورو وسط رغبة قوية من أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني في التعاقد مع اللاعب .



يذكر أن ديبالا قد شارك مؤخراً في مواجهة البيانكونيري أمام فريق أودينيزي والتي حُسمت لصالح رفقاء رونالدو برباعية نظيفة.





المصدر : ملاعب



