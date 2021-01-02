زيدان يطمع في صفقة لندنية مفاجئة

الوكيل الإخباري _ ترددت أنباء في وسائل الإعلام البريطانية، عن تّحول أنظار مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، تجاه صفقة مفاجئة وخارج التوقعات، كأحدث الوجوه المنضمة إلى قائمة المرشحين لتعزيز هجوم النادي الملكي الموسم القادم، بعد محمد صلاح، الذي أثار ضجة كبيرة بإظهار انفتاحه على فكرة الذهاب إلى الريال أو برشلونة في المستقبل غير البعيد.





اضافة اعلان



وتجمع المصادر المقربة من الميرينغي، على أن زيزو في أشد الحاجة لمهاجم من الطراز العالمي، للتخلص من كابوس ضعف وتواضع أرقام المهاجمين، باستثناء كريم بنزيما، متمثلة في فشل الصربي لوكا يوفيتيش في التأقلم والانسجام مع الفريق، إلى جانب قلة خبرة فينيسيوس جونيور ورعونته أمام المرمى، وعدم ثقة المدرب في المنبوذ ماريانو دياز.





وبينما تتسابق الصحف في إسبانيا على تحديث الشائعات والأنباء حول اهتمام الريال بمحمد صلاح، قال موقع “فوتبول لندن”، إن زيدان، طلب من مساعديه ومحللي الأداء، البدء في جمع ما يكفي من المعلومات عن مهاجم توتنهام هيونغ مين سون، لدراسة ورسم تفاصيل خطة نقله إلى “سانتياغو بيرنابيو الجديد” مع الرئيس فلورنتينو بيريز.



ورغم أهمية اللاعب الكوري الجنوبي في مشروع المدرب جوزيه مورينيو، إلا أن التقرير البريطاني، رفض استبعاد سيناريو خروجه من “توتنهام هوتسبير”، بشرط أن يوافق الريال على تلبية مطالب دانيال ليفي المادية، بإنعاش خزينة الديوك بمبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن 80 مليون جنيه إسترليني، لكسر حدة خسائر كورونا، وأيضا للمساهمة في سداد قروض بناء الملعب الجديد.



وبحسب نفس المصدر، فإن الإدارة اللندنية فتحت باب المفاوضات مع وكيل أعمال صاحب الـ28 عاما، للاتفاق على البنود الشخصية في عقد موكله، شاملة الراتب الجديد، الذي سيصل لنحو 200 جنيه إسترليني أسبوعيا، ليتساوى مع القائد وشريكه في الهجوم هاري كين، منها مكافأة إجادة للشمشون الكوري، بعد توهجه مع الفريق هذا الموسم، ومنها أيضا تأمين موقف النادي وضمان حقوقه بدون تنازلات، على غرار ما حدث مع الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي أجبر السبيرس على بيعه لإنتر بثمن بخس الشتاء الماضي، لتفادي خسارته مجانا.



ويقدم النجم الآسيوي صاحب جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العالم في 2020، مستوى خرافي مع توتنهام هذا الموسم، وذلك بفضل شراكته المذهلة مع هاري كين، والتي أسفرت عن المساهمة في 34 هدفا، بواقع 9 أهداف و11 تمريرة حاسمة بالنسبة للقائد، و 11 هدفا وصناعة 4 لسون.



ومعروف أن هناك مهاجمين أو ثلاثة مرشحين للانتقال إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل القريب، يأتي في مقدمتهم هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي تلقبه الصحف المحسوبة على النادي بـ “غالاكتيكوس” عصر ما بعد رونالدو، وبدرجة أقل قناص بوروسيا دورتموند إيرلينغ براوت هالاند وكذلك محمد صلاح، والآن جاء الدور على سون.

المصدر : ملاعب



